Где в Нижегородской области нельзя ловить рыбу с 1 апреля

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С 1 апреля 2025 года в Нижегородской области начали действовать ограничения на любительское рыболовство и полный запрет на промышленный вылов рыбы. Такие меры ежегодно вводятся в период нереста для сохранения численности водных биоресурсов. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.
Как пояснил глава профильного министерства Роман Воробьев, весенний нерест — ключевой этап в жизни рыбы, и ограничительные меры помогают сохранить популяции, поддерживать биологическое разнообразие и формировать культуру ответственного природопользования.
В 2025 году ограничения на рыболовство установлены по следующим срокам:
Любительская рыбалка разрешена только с берега, вне нерестовых участков, с использованием удочки и не более двух крючков. Перечень нерестовых участков приведён в приложении №2 к Правилам рыболовства, ознакомиться с ним можно на сайте минлесхоза.
Суточная норма вылова для одного рыболова-любителя не должна превышать 5 кг.
Кроме того, введены ограничения на использование маломерных судов:
Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах влечёт административную ответственность по статье 5.14 КоАП Нижегородской области. Штраф для граждан составляет от 2 000 до 4 000 рублей.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Штраф для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий лова.
Незаконная добыча водных биоресурсов квалифицируется по статье 256 УК РФ. Санкции включают штраф от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за 2–3 года, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что 21 марта в Нижегородской области стартовала весенняя охота на медведя.
Также мы рассказывали, что нижегородские охотники начинают получать разрешения на весеннюю охоту.
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