Где в Нижегородской области нельзя ловить рыбу с 1 апреля Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 1 апреля 2025 года в Нижегородской области начали действовать ограничения на любительское рыболовство и полный запрет на промышленный вылов рыбы. Такие меры ежегодно вводятся в период нереста для сохранения численности водных биоресурсов. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Как пояснил глава профильного министерства Роман Воробьев, весенний нерест — ключевой этап в жизни рыбы, и ограничительные меры помогают сохранить популяции, поддерживать биологическое разнообразие и формировать культуру ответственного природопользования.

В 2025 году ограничения на рыболовство установлены по следующим срокам:

с 1 апреля по 10 июня — на реке Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища и на впадающих в неё реках;

с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище и его притоках;

с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище, его притоках и озёрах.

Любительская рыбалка разрешена только с берега, вне нерестовых участков, с использованием удочки и не более двух крючков. Перечень нерестовых участков приведён в приложении №2 к Правилам рыболовства, ознакомиться с ним можно на сайте минлесхоза.

Суточная норма вылова для одного рыболова-любителя не должна превышать 5 кг.

Кроме того, введены ограничения на использование маломерных судов:

на Чебоксарском водохранилище и его притоках (кроме реки Ветлуги), а также на реке Оке — до 20 мая включительно;

на Горьковском водохранилище, его притоках и на Ветлуге — до 31 мая включительно;

на нерестовых участках — до завершения нерестового периода.

Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах влечёт административную ответственность по статье 5.14 КоАП Нижегородской области. Штраф для граждан составляет от 2 000 до 4 000 рублей.

За нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Штраф для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий лова.

Незаконная добыча водных биоресурсов квалифицируется по статье 256 УК РФ. Санкции включают штраф от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за 2–3 года, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Нижегородской области стартовала весенняя охота на медведя.

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