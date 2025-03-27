"Единая Россия" обеспечит участие волонтеров партии и муниципальных депутатов в проведении голосования за объекты благоустройства Общество

Задачи региональным отделениям «Единой России» секретарь Генсовета Владимир Якушев поставил на ВКС по реализации партпроекта «Городская среда». Он состоялся с участием заместителей министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько и Константина Михайлика, а также федерального координатора партпроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павла Качкаева.

Тема формирования комфортной городской среды всегда была в центре внимания «Единой России», партийный проект «Городская среда» в 2017 году стал основной для одноименной федеральной программы - «Формирование комфортной городской среды», по которой уже проведена масштабная работа, подчеркнул Владимир Якушев.

«Единая Россия» подробно информировала граждан о возможностях участия в проекте, обеспечила широкую рекламную кампанию голосования за объекты благоустройства, привлекла к работе порядка 30 тысяч волонтеров и депутатов всех уровней, провела предваряющие голосование общественные обсуждения. Люди увидели, что именно они решают, что и как делать: выбирают не только, какие дворы, площади, парки, скверы и набережные благоустроить в первую очередь, но и какое покрытие использовать при ремонте дорожек, как улучшить освещение, чем оснастить детские и спортивные площадки. То есть люди проявляют активность, реализуя такие проекты до самых мелочей, обсуждают их. А это принципиально важно», - указал он.

«Единая Россия» участвует во всех этапах процесса: от сбора предложений и обеспечения финансирования – до контроля качества работ и финального ввода объектов в эксплуатацию.

Интерес к проекту растет: за последние 4 года число вовлеченных в него граждан увеличилось в 1,7 раза.

В этом году при реализации партпроекта введены индивидуальные показатели эффективности: вовлечение не менее 25 тысяч партийных волонтеров и благоустройство не менее 5 тысяч дворов.

Владимир Якушев поручил активу «Единой России» сосредоточиться на мониторинге состояния дворов и общественных пространств после зимы – старт мероприятиям дали в конце марта.

«Прошу вас тщательно и ответственно фиксировать все обнаруженные нарушения – с точной привязкой к месту. Информация по итогам мониторинга будет представлена в Минстрой России», - подчеркнул он.

«Единая Россия» примет активное участие во Всероссийском субботнике 26 апреля, который партия традиционно проводит с Минстроем, и Всероссийском онлайн-голосовании за территории и дизайн-проекты благоустройства – оно продлится с 21 апреля по 12 июня.

Партия приложит все усилия для широкого вовлечения граждан в голосование, подчеркнул Владимир Якушев.

«Необходимо обеспечить работу на голосовании максимального числа партийных волонтеров. Имею в виду как актив партии и партпроекта «Городская среда», так и членов общественного совета проекта, молодежного актива, серебряных волонтеров. Задача волонтеров – объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами. Делать это предстоит на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях. Кроме того, волонтеры с планшетами будут предлагать горожанам проголосовать за понравившийся объект сразу, на месте», - акцентировал внимание он.

Алексей Ересько поблагодарил «Единую Россию» за поддержку проекта «Формирование комфортной городской среды», подчеркнув, что жители страны одобряют проект и активно в нем участвуют. Он напомнил, что проект запустили, когда Владимир Якушев возглавлял Минстрой, он получил успешное продолжение, значит, все было сделано правильно и с большим позитивным принятием со стороны людей.

«Недавно прошел конкурс «Лучшая въездная стела и лучшая входная группа». В его проведении «Единая Россия» тоже приняла активнейшее участие. И сейчас начинается новый конкурс — на лучшую витрину, стилизованную в честь 80-летия Победы. Прошу всех принять активное участие в этой инициативе», - добавил он.

Константин Михайлик сообщил, что участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли около 6 тысяч населенных пунктов, где живут 120 миллионов человек, в стране благоустроено 73 тысячи территорий – это почти 50 тысяч гектар.

«Дополнительное финансирование при реализации региональных программ формирования современной городской среды составило почти 193 миллиарда рублей», - сказал он.

Напомним, на данный момент в Нижегородской области проходит набор добровольцев для помощи жителям в ходе проведения рейтингового голосования 2025 года по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Набор основного состава волонтеров будет проходить до 14 апреля 2025 года. До этого же срока пройдет очное обучение волонтеров и кураторов волонтерского штаба, выдача им экипировки и планшетов. Само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

В прошлом году в регионе в голосовании за территории, которые нижегородцы хотят видеть благоустроенными в 2025 году, приняли участие более 440 тысяч человек.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Люди сами решают, что будет благоустроено в первую очередь. Партия вместе с жителями участвует во всех этапах этого процесса – от сбора предложений и обеспечения финансирования до контроля качества работ и финального ввода объектов.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете средства на программу по благоустройству, закрепила ее реализацию в народной программе, с которой победила на выборах в Госдуму, и традиционно помогает в проведении рейтингового голосования, а также контролирует качество работ.