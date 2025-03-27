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Общество

Энергетики "Т Плюс" наградили победителей конкурса творческих работ в нижегородском лицее №38

01 апреля 2025 16:35  [106] Общество
Энергетики Т Плюс наградили победителей конкурса творческих работ в нижегородском лицее №38

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Специалисты «Т Плюс» наградили победителей ежегодного конкурса работ на темы энергетики учащихся нижегородского лицея № 38 с углублённым изучением физики и технических дисциплин.

Творческое соревнование лицеистов проходило двадцатый раз. Нижегородский филиал «Т Плюс» проводит его с 2006 года в рамках совместного проекта «Человек и энергия». В этом учебном году конкурсантам предложили тему «Искусственный интеллект в энергетике будущего».

Победу в юбилейном конкурсе жюри присудило ученику десятого класса Андрею Петрову за работу «Управляемый искусственным интеллектом беспилотный летательный аппарат для мониторинга линий электропередач». Вторыми призёрами стали девятиклассники Варвара Белова и выступившие в соавторстве Максим Гуткин и Иван Корневич. Третьи места заняли учащаяся одиннадцатого класса Софья Игошева и девятиклассница София Степанова. Остальные десять финалистов получили поощрительные награды. За подготовку призёров энергетики отметили благодарностью учителей лицея Андрея Еделева, Надежду Тукову, Веру Битюрину и Светлану Тесакову. Всего в этом учебном году на конкурс поступило 29 работ.

Дипломы и призы учащимся и педагогам на состоявшей 1 апреля церемонии вручил начальник управления АСУ ТП Нижегородского филиала «Т Плюс» Алексей Марьин.

«Цель проекта «Человек и энергия» – заинтересовать энергетикой старшеклассников с глубокой подготовкой в области физики и техники. В рамках Декады энергетики, которая каждый год проходит в лицее, его учащиеся также побывали с экскурсией на Сормовской ТЭЦ. Подготовка конкурсных работ, безусловно, обогатит ребят новыми знаниями сверх учебной программы. Ожидаем, что впоследствии, получив высшее образование, кто-то из них придёт работать на наши объекты», – отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

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Теги:
Награждение Т Плюс
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