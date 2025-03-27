Лебедева может уйти с поста нижегородского министра кадровой политики Политика

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева может покинуть занимаемый пост, сообщает телеграм-канал "Вовк".

По данным источника, чиновница рассматривается на должность главы филиала РАНХиГС. Автор поста считает, что назначение Лебедевой выглядит вполне логично, учитывая ее давнюю связь с академией. Она там училась и участвовала в совместных проектах.

Напомним, что на работу в облправительство Лебедева пришла в 2002 году. С 2015 по 2019 год она трудилась в городской администрации, но затем вернулась в правительство. Пост министра занимает с 6 марта 2023 года.