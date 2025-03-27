В Нижнем Новгороде торжественно отметили достижения лучших работников сферы культуры Культура и отдых

В культурном центре «Пакгаузы» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Сотрудники учреждений культуры подвели итоги года, обсудили планы на будущее. Лучшие представители отрасли были отмечены наградами федерального значения.

В Нижегородской области трудится более 10,5 тысяч специалистов сферы культуры. Эти люди формируют духовные и нравственные ценности, сохраняют и развивают культурные традиции. Их работа – это основа всех концертов, выставок, деятельности библиотек и других культурных событий региона. Они несут культуру в массы, делая ее доступной каждому.

«Прошедшее мероприятие, объединившее празднование Дня работников культуры и Дня работников театра, – исключительно важное событие для всей Нижегородской области. Здесь собрались настоящие профессионалы своего дела, люди, преданные искусству и культуре. Сегодня это не только возможность встретиться, обменяться опытом, но и обсудить достижения, наметить планы на будущее. Прекрасный концерт стал ярким и запоминающимся завершением этого значимого дня», -- отметил, главный советник губернатора Нижегородской области и координатор партийного проекта «Сергей Горин Культура малой Родины».

Партия «Единая Россия» также отметила вклад трех наиболее активных участников партийного проекта «Культура малой Родины», Сергей Горин вручил им благодарственные письма и памятные подарки. «Я думаю, что это заслуженное признание не только перед партией, но и перед людьми, перед работниками культуры», – добавил Сергей Горин.

Среди награжденных директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина, директор департамента культуры города Арзамаса Наталья Кочешкова и директор отдела культуры администрации городского округа Семеновский Нижегородской области Татьяна Скобелева.

«Конечно, очень благодарна, что мой труд был замечен и отмечен! В партии я с 2001 года и очень рада, что в области культуры и искусства на уровне власти страны и партии «Единая Россия» делается очень много. Наш театр участвует в различных программах: «Культура малой Родины», «Большие гастроли», национальном проекте «Культура» и «Семья». Ставим новые спектакли, капитально ремонтируем здание театра. Стали дважды победителями Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря финансовой поддержке коллег мы имеем возможность развиваться и радовать наших зрителей своим творчеством!» – отметила Галина Демахина.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"