Плата за жилье по соцнайму в Нижнем Новгороде вырастет на 11,5% Экономика

С 1 июня 2025 года в Нижнем Новгороде увеличится плата за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности. Об этом сообщили в департаменте экономического развития города.

Изменения коснутся граждан, проживающих в квартирах по договорам социального найма. Размер платы за наем вырастет на 11,5%. Как пояснили в ведомстве, корректировка связана с ростом средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Нижегородской области.

Муниципальное жилье предоставляется на основании бессрочного договора социального найма. Согласно условиям, наниматель обязан ежемесячно оплачивать как сам наем, так и услуги ЖКХ, потребляемые в квартире.

При этом у проживающих по договору социального найма есть возможность оформить жилье в собственность. В таком случае плата за наем помещения отменяется, а взамен появляется обязанность уплачивать налог на имущество.