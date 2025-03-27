Плата за содержание жилья вырастет для некоторых нижегородцев на 5,8% с июня

С 1 июня 2025 года в Нижнем Новгороде изменится размер платы за содержание жилого помещения для собственников квартир в многоквартирных домах, которые не приняли решение о способе управления своим домом. Об этом сообщили в департаменте экономразвития.
Как пояснили в ведомстве, корректировка связана с установленным индексом потребительских цен, который, согласно прогнозу социально-экономического развития Нижегородской области, составляет 105,8%. В связи с этим размер платы за содержание жилья увеличится на 5,8%.
В департаменте также отметили, что по сравнению с прошлым годом рост будет менее значительным — на 20% ниже. В 2024 году плата увеличивалась на 7,2%.
Изменения коснутся только собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и не утвердили размер платы на общем собрании.
Напомним, что также с 1 июня в Нижнем Новгороде вырастет плата за жилье по соцнайму.
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