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Общество

Школьников из Нижнего Новгорода пригласили на конкурс о героях трудового фронта

01 апреля 2025 18:17  [89] Общество
Школьников из Нижнего Новгорода пригласили на конкурс о героях трудового фронта

Фото: Александр Воложанин

Подростков в возрасте от 14 до 17 лет из Нижегородской области приглашают принять участие в региональном историко-образовательном конкурсе "Я ГОРЖУСЬ". Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён трудовому подвигу городов трудовой доблести — Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля и Череповца.

Организаторы предлагают участникам изучить историю своего города, узнать о вкладе земляков в Победу и подготовить творческую работу. Это может быть исследовательский проект, эссе или рисунок, посвящённый труду в тылу в годы войны.

Как отмечают организаторы, конкурс — это возможность сохранить память о подвигах тех, кто не сражался на передовой, но своим трудом приближал Победу: рабочих, медиков, аграриев, инженеров и простых горожан.

Все участники получат дипломы, а лучшие работы будут представлены на передвижной выставке, которая пройдёт в городах трудовой доблести. Победителей конкурса ждёт особый приз — участие в фестивальной программе на теплоходе.

Заявки принимаются до 10 июня 2025 года. Подробности и регистрация доступны на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Теги:
ВОВ День Победы Конкурсы
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