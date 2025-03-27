Нижегородский центр крови на Варварке переехал из-за устаревшего здания Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Сотрудники Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой (НОЦК) переехали из здания на улице Варварской в новое помещение по адресу улица Родионова, 194. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в самом учреждении.

Как пояснили в центре крови, здание на Варварской, а также размещённое в нём оборудование, значительно устарели и требуют капитальной модернизации. В связи с этим было принято решение о переносе служб и переводе персонала в более современное здание.

Теперь основные подразделения НОЦК будут сосредоточены в комплексе зданий на Родионова, отметили в учреждении.

Переезд также осуществляется в рамках реализации распоряжения правительства РФ от 9 февраля 2023 года № 291-р. Документ утверждает Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов и план мероприятий по её реализации на период до 2030 года.

Напомним, филиалы Нижегородского областного центра крови продолжают работу в Арзамасе, Дзержинске и Сергаче.

Ранее сообщалось, что в 2024 году нижегородцы совершили более 53 тысяч безвозмездных донаций крови и ее компонентов.