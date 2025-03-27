Глеб Никитин: "Форум регионов России и Беларуси — ключевая платформа для развития сотрудничества" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление Республике Беларусь по случаю Дня единения народов России и Беларуси, который ежегодно отмечается 2 апреля. Эта дата приурочена к подписанию в 1996 году соглашения о создании Сообщества России и Беларуси — важного шага на пути к формированию Союзного государства.

По словам губернатора, этот день символизирует прочную дружбу и эффективное сотрудничество между двумя странами. Он подчеркнул, что партнерские отношения между Нижегородской областью и Республикой Беларусь строятся на взаимном уважении и общих ценностях. Регион, отметил Никитин, всегда открыт к развитию взаимодействия и реализации совместных проектов.

Особое значение, как отметил глава региона, в этом году приобретает предстоящий XII Форум регионов России и Беларуси, который пройдет в Нижегородской области с 25 по 27 июня 2025 года. Форум станет важной площадкой для обсуждения ключевых направлений сотрудничества, таких как промышленная кооперация, технологический суверенитет, развитие агропромышленного комплекса, культурный и образовательный обмен, а также молодежная политика.

"Мы гордимся тем, что Нижегородская область примет у себя XII Форум регионов России и Беларуси. Это значимое событие, способствующее укреплению двусторонних связей и расширению взаимодействия. Уверен, что работа форума даст ощутимые результаты и откроет новые перспективы для развития наших регионов. Мы постараемся создать максимально комфортные условия для участников и познакомить их с богатым культурным наследием Нижегородской области", — подчеркнул Глеб Никитин.

В министерстве международных и межрегиональных связей региона сообщили, что Нижегородская область активно взаимодействует с четырьмя областями Республики Беларусь — Брестской, Витебской, Гродненской и Минской. В настоящее время действует 37 соглашений на межмуниципальном уровне.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что отношения между регионом и Беларусью носят устойчивый и проверенный временем характер. По её словам, стороны постоянно ищут новые точки соприкосновения и стремятся углублять сотрудничество в уже существующих сферах. "Перспективных направлений очень много — это и промышленность, и транспорт, и культура, и образование. Уверена, что проведение форума в Нижегородской области станет мощным толчком к дальнейшему развитию двустороннего партнерства", — сказала министр.