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Общество

Более 1 500 школьников и студентов профильных колледжей стали участниками форума "Строитель будущего"

02 апреля 2025 11:25  [55] Общество
Более 1 500 школьников и студентов профильных колледжей стали участниками форума Строитель будущего

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Первый региональный профориентационный форум «Строитель будущего» (6+) стартовал в столице Приволжья. Его участниками стали более 1,5 тысячи школьников и учащихся профильных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области.

Организаторами форума «Строитель будущего» выступили Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) и правительство Нижегородской области в рамках реализации задач, обозначенных нацпроектом «Молодежь и дети».

«Строительная отрасль сегодня – один из драйверов российской экономики: возводятся новые социальные объекты, предприятия, современные жилые дома с комфортными общественными пространствами. Профориентационный форум помогает будущим студентам ознакомиться не только теоретически, но и практически с технологиями, которые сегодня применяются в отрасли, с направлениями ее развития и, надеюсь, сделать осознанный выбор будущей профессии», - сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Участники форума «Строитель будущего» посетят строительные площадки Ледового дворца, IT-кампуса Неймарк, крупнейших жилых комплексов Нижнего Новгорода, а также предприятий по производству строительных материалов. Представители ННГАСУ подготовили интерактивные лекции и мастер-классы, знакомящие участников с особенностями строительной отрасли. Эти мероприятия пройдут на площадке инновационного лабораторного комплекса университета.

«Те вызовы, которые сейчас стоят перед строительной отраслью России, связаны с нехваткой квалифицированных кадров. Поэтому основная задача форума – развеять возможные заблуждения у молодежи относительно профессии строителя. Немногие рассматривают специальности, относящиеся к нашей сфере. Мы надеемся, что формат форума позволит донести до ребят мысль о том, что строительная профессия перспективна, и выгодно оставаться работать в Нижегородской области», – отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Кроме того, в рамках форума состоятся специализированные карьерные дни для студентов техникумов, колледжей и вузов. Участники смогут познакомиться с крупнейшими работодателями строительного сектора региона и доступными вакансиями.

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре, президент Союза нижегородских строителей Михаил Иванов подчеркнул, что профориентационный строительный форум в полной мере дает возможность рассказать ребятам о профессии строителя.

«В настоящее время строительная отрасль нуждается в притоке молодых профессиональных кадров, которые будут не просто работать, но и повышать планку качества, использовать инновационные методы, выводить сектор на новый уровень. Поэтому совместная работа по популяризации строительных профессий ведется нами уже давно. В частности, при поддержке представителей власти, бизнес-сообщества и Союза нижегородских строителей открыты строительные классы в одной из нижегородских школ, запущен цикл передач о молодых кадрах, активно работает базовый сектор в Нижегородском индустриальном колледже, приносит свои плоды активное сотрудничество с ННГАСУ», - рассказал Михаил Иванов.

Работу форума сопровождают карьерные эксперты Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

Форум «Строитель будущего» продлится до 5 апреля.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

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Теги:
Нацпроект ННГАСУ Строительство
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