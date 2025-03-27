Нижегородцы и гости города оформили 139 тысяч "Карт болельщика" к началу апреля Спорт

Нижегородцы и гости города оформили 139 тысяч «Карт болельщика» к концу марта 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Домашний матч (6+) между футбольным клубом «Пари НН» и ФК «Оренбург» в рамках 23-го тура «Мир РПЛ-2024/2025» пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 4 апреля. Еще один футбольный поединок (6+) ждет любителей игры 12 апреля в рамках 24 тура – состоится встреча с ФК «Динамо Москва».

«Специалисты МФЦ готовы помочь футбольным болельщикам оформить карту, если это еще не сделано. В день игры на стадионе работают временные окна – открываемся за четыре часа до начала матча. Также напомню, что подготовиться к матчу можно заранее: в любом удобном для граждан отделении МФЦ специалисты помогут с оформлением карты», - рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. При входе на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета. Для граждан сохраняется возможность подать заявку на оформление «Карты болельщика» и через портал «Госуслуги» или пройти процедуру регистрации в отделениях МФЦ Нижегородской области.

Также нижегородцы и гости города могут оформить «Карту болельщика» с помощью биометрии или загранпаспорта полностью в формате онлайн. Для этого нужно установить официальное приложение «Госуслуги. Карта болельщика».

Напомним, что с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным.

Развитие онлайн-сервисов входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. «Экономика данных» - правопреемник нацпроекта «Цифровая экономика».