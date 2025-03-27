Нижегородцы могут принять участие в первом конкурсе Президентского фонда природы Общество

1 апреля стартовал первый конкурс Президентского фонда природы. К участию могут присоединиться жители и организации Нижегородской области.

Накануне прошло первое заседание координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. От Нижегородской области в заседании приняли участие губернатор Глеб Никитин и министр экологии и природных ресурсов Владимир Тужилин.

«Деятельность Президентского фонда экологических и природоохранных проектов будет в том числе направлена на сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. Наша страна обладает уникальным биологическим разнообразием, и его защита является одной из важнейших задач в природоохранной сфере. Однако здесь не обойтись без консолидации усилий власти и общественности. Нам необходимы просветительские проекты в области защиты диких животных, растений и уникальных экосистем. У нас очень много направлений для того, чтобы проявить себя и внести свой вклад в экологическое благополучие нашей страны», - отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев на первом заседании координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов.

В Нижегородской области уже создан проектный офис, задача которого - выявить потенциальных участников грантовых конкурсов среди НКО и начать работу по оказанию методической и консультационной поддержки. Также он будет работать с жителями, которые заинтересованы в улучшении экологической ситуации и готовы инициировать проекты в этом направлении. Проектный офис работает на базе Центра экологического просвещения «Экоториум» министерства экологии и природных ресурсов.

«Создание Президентского фонда экологических и природоохранных проектов и старт первого конкурса - безусловно, своевременная и необходимая мера. Важно идти вперед и продвигать наши экологические инициативы, активно взаимодействуя с другими отраслями для максимального эффекта и результата. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы как можно больше проектов от нашего региона приняли участие в этом конкурсе. А мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку всем желающим», - сказал Владимир Тужилин.

В конкурсе смогут участвовать некоммерческие организации, учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, а также инициативные граждане.

Заявки на конкурс можно подать с 1 по 30 апреля на сайте: президентскийфондприроды.рф. Принимаются проекты, посвященные изучению и сохранению биологического разнообразия, развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий, эколого-просветительским инициативам.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала участники представляют свои проектные идеи, а экспертный совет отбирает наиболее актуальные из них, после чего финалисты первого этапа будут дорабатывать свои проекты, и они снова пройдут оценку специалистов.

Итоги конкурса будут подведены в августе. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 сентября.

Напомним, Центр экологического просвещения «Экоториум» работает как открытая площадка, где проводятся программы для детей и взрослых, с 2022 года. За два года работы здесь реализовано более 400 мероприятий различных форматов с охватом аудитории более 20 тысяч человек. Центр «Экоториум» показал актуальность и востребованность экологического просвещения, именно поэтому было принято решение создать новый проектный офис именно на его базе.

Проектный офис на базе Центра экологического просвещения «Экоториум» расположен по адресу: Нижний Новгород, парк «Швейцария» (остановка «Улица Батумская»). Всю необходимую информацию можно уточнить в социальных сетях: vk.com/club216112031. Телефон для консультаций: +7 908 236 97 33 (Telegram), электронная почта: ecotorium2.0@mail.ru.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».