Нижегородское правительство запускает международную акселерационную программу для ИТ-стартапов региона Общество

Фото: АНО "Горький Тех"

Правительство Нижегородской области запускает международную акселерационную программу «Sunrise Accelerator» для ИТ-стартапов региона, готовых к выходу на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки (MENA и BRICS). Подать заявку на участие можно до 11 апреля 2025 года по ссылке.

Старт программы запланирован на апрель 2025 года. Участникам «Sunrise Accelerator» предлагаются индивидуальный менторинг от экспертов с опытом выхода на рынки MENA и BRICS, обучение глобальному маркетингу и правовым аспектам экспорта, возможность пилотных внедрений разработок совместно с корпорациями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Индии. Участие в программе бесплатное.

«В феврале под руководством губернатора Глеба Никитина мы обсудили создание индивидуальной программы акселерации для нижегородских ИТ-стартапов с нашими дубайскими коллегами. Теперь эта инициатива реализуется на практике. Программа окажет молодым технологическим компаниям реальную помощь в получении инвестиций. «Sunrise Accelerator» – это наш инструмент поддержки региональных инноваторов на протяжении всего их пути по освоению глобального рынка: от первых шагов в локализации продукта до прямых переговоров с международными инвесторами и корпорациями», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Проект рассматривается как стратегический инструмент укрепления позиций региона в глобальной ИТ-экосистеме. Он также призван содействовать экономическому росту и привлечению высококвалифицированных специалистов в Нижегородскую область.

Акселератор пройдет в гибридном формате с апреля по июнь 2025 года. После открытого отбора будут определены 10 команд-финалистов. Участники ознакомятся со спецификой целевых зарубежных рынков и сформируют собственные пути выхода на них; разработают стратегию и бизнес-модель развития своего стартапа, узнают особенности маркетинга и продвижения за рубежом; ознакомятся с правовыми аспектами и возможностями получения инвестиций и масштабирования.

В течение завершающей недели они сосредоточатся на подготовке к публичным выступлениям и установлению контактов с потенциальными инвесторами для участия в конференции «ЦИПР», которая пройдет в Нижнем Новгороде 2-5 июня 2025 года.

Напомним, что продвижение российских ИТ-решений на международном уровне отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.