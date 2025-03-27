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Общество

Обмеление Волги в Нижегородской области вызвало массовую гибель рыбы

02 апреля 2025 14:32  [85] Общество
Обмеление Волги в Нижегородской области вызвало массовую гибель рыбы

Обмеление Волги привело к массовой гибели рыбы в Нижегородской области. Об этом рассказали в сюжете программы "Кстати..." (16+).

Снижение уровня воды связано с отсутствием паводка и малоснежной зимой. По словам специалистов, эта проблема затронула не только регион, но и весь бассейн Волги.

Заместитель директора Института биологии внутренних вод РАН Юрий Герасимов отметил, что нехватка воды мешает рыбе нереститься. "Эта беда, думаю, по всей Волге сейчас. Снега-то не было. Если вода не дойдет до нижней границы растительности, то рыбе негде будет нереститься, потому что на иле и камне она не будет откладывать икру", — пояснил он.

Начальник Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Людмила Филина также выразила обеспокоенность ситуацией. По её словам, текущие гидрологические показатели могут стать одними из самых низких за весь период наблюдений — не только весной, но и летом и зимой.

"Проблемы могут возникнуть у водозаборов, которые у нас есть на территории области, у судоходства, у рыбного хозяйства", — подчеркнула Филина.

Синоптики не прогнозируют в ближайшее время существенных осадков. Дожди, которые могут пройти, не окажут заметного влияния на водность рек.

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Теги:
Волга Рыболовство Экология
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