Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова Политика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Врио министра кадровой политики Нижегородской области назначена Елена Амосова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До назначения на этот пост Амосова занимала должность замминистра. Теперь она будет руководить ведомством до принятия окончательного решения о новом министре.

Кандидатура постоянного руководителя министерства кадровой политики будет определена и объявлена позже.

Ранее стало известно, что прежний министр Екатерина Лебедева возглавила нижегородский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В среду, 2 апреля, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров официально представил её коллективу.