Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
02 апреля 2025 12:41  [121] Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова
02 апреля 2025 11:36  [179] Владислав Атмахов: "Оптоволокно, оставшееся после дронов - новая экологическая проблема"
02 апреля 2025 10:46  [146] Глеб Никитин: "Форум регионов России и Беларуси — ключевая платформа для развития сотрудничества"
01 апреля 2025 16:46  [382] Лебедева может уйти с поста нижегородского министра кадровой политики
01 апреля 2025 14:15  [268] Порядок выдачи ордеров на земляные работы предложили упростить в Нижнем Новгороде
30 марта 2025 10:30  [688] Евгений Люлин поздравил Дзержинск с 95-летием
28 марта 2025 20:36  [713] "Цифровой старт": "Единая Россия" помогает ветеранам СВО и их семьям освоить новые цифровые профессии
28 марта 2025 19:15  [1114] Эксперт-мониторинг событий с 21 по 28 марта 2025 года от АНО "Минин-центр"
28 марта 2025 11:00  [485] ЗСНО получило сертификат бережливого управления
27 марта 2025 13:54  [639] Евгений Бабаев поднял вопрос о присоединении Балахны к Нижнему Новгороду
Политика

Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова

02 апреля 2025 12:41  [121] Политика
Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Врио министра кадровой политики Нижегородской области назначена Елена Амосова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До назначения на этот пост Амосова занимала должность замминистра. Теперь она будет руководить ведомством до принятия окончательного решения о новом министре.

Кандидатура постоянного руководителя министерства кадровой политики будет определена и объявлена позже.

Ранее стало известно, что прежний министр Екатерина Лебедева возглавила нижегородский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В среду, 2 апреля, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров официально представил её коллективу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Министерства Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph