Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова

Фото:
Врио министра кадровой политики Нижегородской области назначена Елена Амосова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
До назначения на этот пост Амосова занимала должность замминистра. Теперь она будет руководить ведомством до принятия окончательного решения о новом министре.
Кандидатура постоянного руководителя министерства кадровой политики будет определена и объявлена позже.
Ранее стало известно, что прежний министр Екатерина Лебедева возглавила нижегородский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В среду, 2 апреля, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров официально представил её коллективу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+