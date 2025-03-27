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Культура и отдых

Куда нижегородцы поедут на майские праздники в 2025 году

02 апреля 2025 12:55  [90] Культура и отдых
Куда нижегородцы поедут на майские праздники в 2025 году

Фото: пресс-служба МегаФона

Жители Нижнего Новгорода активно планируют отдых на майские выходные, и уже сейчас определились наиболее востребованные направления. Согласно совместному исследованию компании "МегаФон" и сервиса "Купибилет", в лидерах вновь оказались Калининград, Сочи и Дагестан. Эти регионы второй год подряд сохраняют высокую популярность среди нижегородцев и россиян в целом, несмотря на подорожание авиаперелётов.

Особенно востребованным оказался Калининград. Интерес к этому направлению вырос почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость авиабилета туда увеличилась на 33% и составила 9 220 рублей. Туристов привлекает европейская атмосфера, морской воздух и достопримечательности региона. Наибольшую популярность у гостей области в этом году получили Куршская коса, где количество посетителей удвоилось, Музей Мирового океана (рост посещений на 67%), остров Канта и "Рыбная деревня" (обе локации прибавили по 63%).

Второе место по числу бронирований занял Сочи. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, туристов стало на 25% больше. При этом стоимость билетов выросла всего на 4% и составила в среднем 9 520 рублей. Интерес к направлению также подтверждается ростом продаж билетов на 13,8%. Среди местных достопримечательностей наибольший интерес вызвали Олимпийский парк (+31%), горнолыжный курорт "Роза Хутор" (+25%) и парк "Ривьера" (+19%).

Третью строчку рейтинга заняла Махачкала. Туристы едут в Дагестан ради природных и исторических красот. Особенно популярен Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. Также путешественники посещают старинные улочки Дербента и крепость Нарын-кала, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул. Продажи билетов в этот турецкий город выросли на 3,2%, а средняя цена снизилась на 7% и составила 22 041 рубль (при вылете из Москвы). Второе место занял Ереван — интерес к нему увеличился на 18,4%, несмотря на рост цен на 16% (до 16 639 рублей). Замыкает тройку Ташкент, где количество проданных билетов выросло на 31,6%, а стоимость снизилась на 4% — до 13 442 рублей.

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Теги:
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