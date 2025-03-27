Нижегородка Екатерина Гольцева завоевала звание международного гроссмейстера Спорт

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Жительница Нижнего Новгорода Екатерина Гольцева вошла в историю городского спорта, став первой нижегородкой, получившей высшее шахматное звание — международного гроссмейстера среди женщин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Екатерина начала заниматься шахматами в возрасте четырёх лет. Уже с десяти она стала представлять Россию в составе юношеской сборной страны. Сейчас, в 22 года, Екатерина входит в женскую национальную сборную.

Спортсменка является воспитанницей спортивной школы №9. Её достижение стало важным событием не только для шахматного сообщества, но и для всего нижегородского спорта.

Мэр Нижнего Новгорода поздравил Екатерину с этим значимым успехом и выразил благодарность за вклад в развитие спортивной жизни региона.

Как отметил градоначальник, созданный Центр школьных спортивных лиг, курирующий в том числе и шахматное направление, будет и дальше поддерживать юных спортсменов, чтобы они могли достигать таких же выдающихся результатов, как и Екатерина Гольцева.