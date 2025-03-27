Нижегородцы чаще всего выбирали автобусы Т-83, А-90 и трамвай №3 в марте Общество

Центр развития транспортных систем Нижегородской области опубликовал данные о самых востребованных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде за март 2024 года.

По информации оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО "Ситикард", за месяц горожане совершили свыше 21,5 миллиона поездок.

Среди автобусных направлений наибольшим спросом пользовались маршруты Т‑83, А‑90 и Т‑45. Именно ими нижегородцы пользовались чаще всего.

В трамвайной сети лидерами по числу пассажиров стали маршруты № 3, 417, 6 и 7.

Электробусы также активно использовались жителями города. Наиболее популярными оказались маршруты Э‑4, Э‑12 и Э‑31.

Среди троллейбусов чаще всего выбирали маршруты № 10, 15 и 5.

Ранее сообщалось, что власти нашли перевозчиков для четырех автобусных маршрутов.

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