Водитель без прав сбил 4-летнего мальчика на самокате в нижегородском дворе Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

В Ленинском районе Нижнего Новгорода произошёл инцидент с участием ребёнка: в одном из дворов был сбит 4-летний мальчик, катавшийся на самокате. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД УМВД России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 апреля около 17:00 у дома №24 на улице Даргомыжского. По данным полиции, 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на ребёнка прямо на глазах у его матери.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу.

Как уточнили в ГИБДД, на момент аварии у водителя не было при себе водительского удостоверения.