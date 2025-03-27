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Общество

ЛУКОЙЛ поддержал фольклорный праздник в Починках

02 апреля 2025 14:08  [95] Общество

Сотрудники Центральной детской библиотеки МБУК "Централизованная библиотечная система Починковского муниципального округа Нижегородской области" организовали для воспитанников Починковской школы-интерната яркий фольклорный праздник "Весну красную встречаем – жаворонков закликаем", посвященный встрече весны.

Мероприятие прошло в рамках проекта "По тропинкам народных традиций". В конце 2024 года он стал одним из победителей XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области.

На Руси этот праздник отмечали в День весеннего равноденствия, и назывался он "Жаворонки" или "Сороки". Считалось, что именно к этому дню из теплых стран возвращаются сорок птиц, и первые – жаворонки, которые приносят на своих крыльях весну. 

Ребята познакомились с историей и традициями старинного славянского праздника, а также приняли участие в народных забавах. Вместе с Весной, Авдотьей-Плющихой и Солнышком девчонки и мальчишки с удовольствием водили хороводы, вспоминали народные приметы, пословицы и поговорки, отгадывали загадки про птиц, приняли участие в мастер-классе по изготовлению весенних птичек из бумаги. Мероприятие сопровождалось пением весенних песен - веснянок, закличек, смысл которых – призыв весны и птиц. 

В завершение встречи все участники получили ароматные булочки в виде жаворонков. Праздник получился ярким, веселым и очень добрым, подарив всем присутствующим незабываемое солнечное и тёплое настроение. 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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