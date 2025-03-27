Специалисты "Т Плюс" познакомили учеников нижегородского лицея №38 с профессией энергетика Общество

Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» рассказали учащимся нижегородского лицея №38 с углублённым изучением физики и технических дисциплин о своей профессии и молодёжной политике компании.

Встреча со старшеклассниками прошла в рамках пятого ежегодного профориентационного фестиваля «Управление карьерой: шаг в будущее». Урок-профисессию провели начальник управления АСУ ТП филиала Алексей Марьин и начальник отдела повышения эффективности производства ТЭЦ Дмитрий Буров. Они познакомили лицеистов с компанией, которая обеспечивает энергоснабжение 16 регионов страны, рассказали о том, специалисты каких профессий требуются в энергетике, какие возможности реализации личностного потенциала и карьерного роста создаёт работа в «Т Плюс».

Работать в энергетике не просто престижно, подчёркивали специалисты «Т Плюс». Энергетическая отрасль создаёт основу для развития экономики и комфортной жизни людей. В преддверии 80-летия Победы гости рассказали лицеистам о том, как в годы Великой Отечественной войны энергетики области в сложнейших условиях обеспечили бесперебойную работу оборонной промышленности, наращивание мощностей предприятий и создание новых производств.

«Учащиеся лицея – одарённые старшеклассники с глубокой подготовкой в области точных наук, и наша задача – показать, что профессия энергетика открывает перед ними большие перспективы», – отметила директор по управлению персоналом Нижегородского филиала «Т Плюс Екатерина Хамашина.

Нижегородский филиал «Т Плюс» и лицей №38 с 2006 года реализуют совместный профориентационный проект «Человек и энергия». Для лицеистов «Т Плюс» ежегодно проводит конкурс работ на темы электроэнергетики, организуют экскурсии на станции филиала.