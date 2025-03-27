Финансовые эксперты ожидают перехода на оформление налогового вычета через банк Общество

Россияне скоро смогут оформлять налоговые вычеты на медицинские и образовательные услуги прямо в банковских приложениях. Таким мнением поделился эксперт финансового рынка Андрей Бархота в интервью для телеканала "360".

Он отметил, что процесс получения налоговых вычетов традиционно был сложным для большинства граждан. Раньше нужно было заполнять объёмную декларацию по форме 3-НДФЛ. А для людей с несколькими источниками дохода процесс был ещё более сложным. Позже процедура стала более доступной благодаря сайту "Налог.ру", но и там не всегда удавалось всё оформить корректно.

Бархота подчеркнул, что чаще всего россияне предпочитают использовать банковские приложения, и было бы замечательно, если бы налоговые вычеты можно было получить также через них.

По мнению эксперта, банки обладают более полной информацией о доходах своих клиентов по сравнению с другими организациями. Поэтому объединение данных о доходах, автоматическая подготовка декларации и обмен информацией с налоговой службой были бы наиболее удобными для граждан, поскольку многие предпочитают взаимодействовать с банком, а не с налоговой инспекцией.

Андрей Бархота считает, что внедрение такой системы упростило бы взаимодействие с налоговой службой и сократило бы сроки подготовки документов для получения вычета.

Эксперт уверен, что первыми такую функцию внедрят около 10-11 банков. Сейчас многие из них уже предлагают услуги по автоматической индикации штрафов за нарушения правил дорожного движения и их оперативной оплате, поэтому налоговые сервисы они внедрят так же легко, предположил Бархота. Так, сначала банки сосредоточатся на возврате налога на покупку жилья, а затем постепенно добавят и другие виды налоговых вычетов, включая медицинские и образовательные услуги.