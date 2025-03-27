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Общество

Названы популярные даты свадеб в Нижегородской области

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Названы популярные даты свадеб в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

ГУ ЗАГС Нижегородской области обнародовало данные о самых востребованных датах для регистрации брака в регионе. 

По данным ЗАГСа, с начала Пасхальной недели и до 30 сентября 2024 года в ЗАГСы области поступило более 7 тысяч заявлений о заключении брака, при этом свыше 5 тысяч из них были поданы через портал Госуслуги.

Особой популярностью у молодожёнов пользуются символичные и красивые даты. Так, на 25 июля 2025 года уже подано 427 заявлений, а на 8 августа 2025 года — 328. Эти даты стали лидерами среди так называемых «зеркальных» и легко запоминающихся.

Также высоким спросом пользуются следующие даты: 25 апреля, 25 мая, 6 июня, 25 июня, 8 июля и 5 сентября 2025 года. Молодые пары активно бронируют время для торжественной церемонии задолго до наступления желаемого дня.

Не теряет своей актуальности и традиционная Красная горка — на неё и последующую неделю в 2024 году планируют зарегистрировать брак около 300 пар.

Напомним: заявление на регистрацию брака необходимо подавать не позднее чем за месяц до выбранной даты. Актуальную информацию о наличии свободных мест можно получить по телефону в соответствующем отделе ЗАГС.

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Теги:
ЗАГС свадьба
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