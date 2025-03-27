"Единая Россия" провела Совет первичных отделений партии Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Доме народного единства прошло заседание Совета первичных отделений Партии «Единая Россия» Нижегородской области. На мероприятии собрались представители 53 местных отделений - секретари первичных отделений. С приветственными словами выступили: заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Алексей Антонов и руководитель Регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко. Они выразили благодарность секретарям первичных отделений за их инициативность и подчеркнули, что именно они оперативно реагируют на запросы жителей, помогая решать актуальные проблемы конкретных территорий.

«Нижегородское отделение «Единой России» отмечает 23-ю годовщину. Встреча с представителями первичных отделений подчеркивает важность обмена опытом для укрепления работы партии и решения общественных задач. Основное внимание уделяется развитию первичного звена и повышению квалификации секретарей, которые непосредственно помогают жителям, решая их проблемы», - отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Алексей Антонов.

Встреча стала важной площадкой для укрепления партийной структуры и консолидации усилий в условиях современных вызовов. Участники регионального Совета первичных отделений поделились успешным опытом работы и обсудили актуальные практики. Особое внимание на заседании было уделено развитию волонтерской деятельности и взаимопомощи СВО.

«Очень правильный формат нашло Нижегородское региональное отделение партии для своих внутрипартийных конференций, совмещая внутрипартийную повестку с тренингами по наиболее актуальным темам. Интеграция в программы партийных собраний, образовательных блоков, реализованная совместно с Российским Обществом Знание, - новация, которая однозначно выделяет партию на фоне всех остальных. При этом важно, что партия уделяет особое внимание именно развитию первичных отделений, где и сосредоточена основная работа на местах, в плотном контакте с гражданами», - подчеркнул заместитель Председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков.

Пресс-секретарь Штаба общественной поддержки, Мария Первушкина поделилась рекомендациями, как первичным отделениям эффективно освещать свою деятельность в социальных сетях, чтобы оставаться современными и доступными для широкой аудитории.

На заседании также объявили о запуске регионального конкурса для первичных отделений партии в Нижегородской области «Первичка добрых дел». Проекты участников должны быть направлены на решение проблем, актуальных для населения.

«Конкурс открыт для тех, кто разделяет ценности партии и готов решать актуальные проблемы территорий. Мы ждем проекты по поддержке СВО, решению социальных проблем, благоустройству, патриотическому воспитанию, молодежным, семейным, экологическим и другим инициативам. Тщательно проанализируем все заявки и определим победителей», - сказал руководитель Регионального совета первичных отделений Партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.

Победители конкурса «Первичка добрых дел» получат гранты до 50 тысяч рублей. Заявки можно присылать до 31 апреля на почту apr-nn@mail.ru с пометкой в теме «Первичка добрых дел».

Напомним, что стимулирование гражданской активности, направленной на повышение качества и комфорта жизни граждан предусмотрено народной программой партии «Единая Россия».

