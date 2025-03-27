Гигантская пробка образовалась перед Борским мостом из-за ДТП

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На 11-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров, в районе подъезда к Борскому мосту, образовалась серьёзная пробка. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, движение в сторону областного центра затруднено и осуществляется только по одной полосе.
Причиной дорожного затора стало ДТП с участием грузовой "Газели" и погрузчика дорожных служб, произошедшее днём ранее. В результате аварии один человек погиб, ещё один был госпитализирован.
Сейчас на месте продолжаются работы оперативных служб. Из-за сужения проезжей части поток транспорта движется медленно, автомобили скапливаются на подъезде к мосту.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
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