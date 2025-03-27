Вачскую ЦРБ обновили за 17,5 млн рублей Общество

Фото: Вачская ЦРБ

В Вачской центральной районной больнице завершились масштабные обновления. На ремонт поликлиники и закупку современного оборудования направлено почти 17,5 млн рублей. Финансирование было выделено в рамках национального проекта "Здравоохранение", который с 2025 года трансформируется в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, на первом этаже поликлиники для взрослых пациентов провели капитальный ремонт. Полностью заменили электропроводку, обновили полы и потолки, заново отделали стены.

По словам главного врача Вачской ЦРБ Александра Шмелева, преобразились кабинеты специалистов: терапевтов, невролога, эндокринолога, ЛОР-врача, а также процедурный, хирургический, прививочный, стоматологический кабинеты и кабинет функциональной диагностики.

"Около 8,3 млн рублей было направлено на ремонт. Теперь и врачи, и пациенты смогут работать и получать помощь в более комфортных условиях", — отметил он.

Ещё одной важной частью модернизации стало приобретение цифрового маммографа для стационара. Ранее в больнице не было такого оборудования, и пациенток направляли в соседние округа. На покупку аппарата выделили около 9,2 млн рублей.

"Маммограф даёт возможность выявлять рак молочной железы на ранней стадии, что критически важно для успешного лечения. Теперь мы можем проводить обследования прямо в нашем округе, без лишних поездок и ожиданий", — подчеркнул Александр Шмелев.

По его словам, современный аппарат обеспечивает высокую чёткость и детализацию снимков, что позволяет врачам замечать даже минимальные изменения в тканях.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", стартовавший с 2025 года по поручению президента России, нацелен на увеличение продолжительности жизни и улучшение качества медицинской помощи. Он охватывает модернизацию медучреждений, развитие профилактики и диагностики, борьбу с хроническими заболеваниями, совершенствование экстренной помощи и реабилитации, а также цифровизацию здравоохранения.