Глеб Никитин поставил задачу ускорить развитие промышленности в 2025 году Экономика

Фото: Никита Духник

На Нижегородской ярмарке подвели итоги работы региональной промышленности за 2024 год и обсудили планы на 2025-й. Совещание прошло под председательством губернатора Глеба Никитина и собрало около 300 участников — представителей власти, бизнеса и инфраструктуры поддержки.

Глеб Никитин отметил, что несмотря на внешние вызовы, промышленность области продемонстрировала уверенный рост. Индекс промышленного производства увеличился на 3,3%, а в обрабатывающем секторе — на 3,1%. Общий объем отгруженной продукции достиг 2,35 трлн рублей — это на 17% больше, чем в 2023 году. При этом впервые объем отгрузки в обрабатывающей промышленности превысил 2 трлн рублей.

Среди факторов, повлиявших на эти результаты, губернатор назвал рост внутреннего спроса, реализацию крупных инвестпроектов, развитие импортозамещения и выполнение гособоронзаказа. Также он подчеркнул значение атомной отрасли, юбилей которой Нижегородская область будет отмечать в 2025 году.

Особое внимание в 2025 году регион уделит реализации стратегии "ЭКГ" — "Экология. Кадры. Государство". По словам губернатора, этот подход ориентирован на российские реалии и уже внедряется на ряде нижегородских предприятий. Стратегия включает в себя в том числе демографическую политику и поддержку ответственных работодателей.

Заместитель губернатора Андрей Саносян подчеркнул, что Минпром региона активно привлекает федеральную поддержку. В 2024 году нижегородские предприятия получили почти 50 млрд рублей от Минпромторга РФ. Кроме того, региональный Фонд развития промышленности стал лидером по привлечению федеральных средств: 55 проектов получили льготное финансирование на общую сумму 6,3 млрд рублей, из которых более 80% — федеральные.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что в 2024 году из областного бюджета на поддержку предприятий было направлено более 139 млн рублей. Средства пошли на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и лизингу, а также на развитие индустрии детских товаров.

Он отметил, что Минпром продолжит работу в рамках нацпроектов — поддержку малого и среднего бизнеса, внедрение бережливых технологий, продвижение продукции на внешние рынки. С 2024 года также стартовал нацпроект "Беспилотные авиационные системы", и регион готов содействовать участию нижегородских компаний в новых инициативах — "Новые материалы и химия", "Средства производства и автоматизации".

Отдельное внимание будет уделено помощи участникам и ветеранам СВО. В ближайшее время стартует проект по обучению основам ведения бизнеса, составлению отчетности и оценке перспектив.

Председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин отметил, что итоги 2024 года внушают уверенность: несмотря на санкции, рост стоимости кредитов и кадровый дефицит, промышленность демонстрирует устойчивое развитие и остаётся ключевой опорой экономики региона.

Перед началом совещания губернатору представили новые модели техники Sollers — автобусы, минивэн и пикапы. Некоторые модели уже оснащаются коробками передач, производимыми в Заволжье. Проект по выпуску трансмиссий стартовал в 2023 году, инвестиции в него превысили 2 млрд рублей.

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