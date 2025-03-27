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Экономика

14 образовательных программ доступно нижегородцам для бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Кадры"

03 апреля 2025 11:47  [63] Экономика
14 образовательных программ доступно нижегородцам для бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Кадры»

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

В Нижегородской области стартовал набор на обучение востребованным специальностям в рамках национального проекта «Кадры». В настоящее время для граждан доступно 14 образовательных программ. После завершения курсов участники получат документ о повышении квалификации и помощь в трудоустройстве от Нижегородского кадрового центра «Работа России».

«Жители региона могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это отличная возможность освоить востребованную профессию, повысить квалификацию и найти работу. Мы стремимся помочь людям адаптироваться к изменениям на рынке труда и дать им актуальные знания», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В 2025 году новую профессию или компетенции можно получить по таким программам, как «UI-дизайн веб и мобильных приложений для организаций», «Аналитик данных: с нуля до первого дашборда», «Обеспечение информационной безопасности в организации», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Подготовка к полету и управление БАС», «Эколог предприятия», «Экскурсовод (гид)», «Web-программист: с нуля до первых проектов», «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта» и другие.

«В этом году в перечень вошли перспективные ИТ и технические направления. Эти специальности важны для цифровой трансформации Нижегородской области. Уже сейчас мы видим запрос от местных предприятий на этих специалистов, особенно в таких отраслях, как машиностроение, логистика и телекоммуникации. Обучение построено таким образом, чтобы выпускники могли сразу приступить к работе с актуальными инструментами», – подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В образовательных программах нацпроекта «Кадры» могут принять участие мамы в декрете, безработные граждане, предпенсионеры и пенсионеры, участники СВО, люди с инвалидностью, молодежь до 35 лет и другие категории граждан.

«Записаться на обучение может любой желающий из целевых категорий, для этого достаточно выполнить три простых шага. Сначала нужно зарегистрироваться на портале «Работа России», потом заполнить заявку. Затем – пройти профориентационное тестирование в кадровом центре, где специалисты помогут подобрать программу с учетом вашего опыта и востребованности профессии на рынке. Важно: для оформления потребуется паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории, например, свидетельство о рождении ребенка для мам в декрете. Мы сопровождаем участников на всех этапах – от подачи заявки до начала обучения», – пояснила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Заявки на обучение в рамках нацпроекта «Кадры» принимаются на портале «Работа России» (trudvsem.ru). Узнать подробности можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект Трудоустройство
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