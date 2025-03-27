"Торпедо" вылетело из плей-офф Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский клуб завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина "Торпедо" проиграло "Локомотиву" на домашнем льду со счётом 1:2.

Таким образом, ярославцы оформили победу в серии со счётом 4-0 и стали первой командой, вышедшей в 1/4 финала турнира.

Счёт в игре открыл нападающий "Локомотива" Александр Радулов, реализовавший большинство на 25-й минуте после передач Мартина Герната и Рихарда Паника. Спустя несколько минут ярославцы снова воспользовались численным преимуществом – вторую шайбу забросил Паник, которому ассистировали Байрон Фрейз и Денис Алексеев.

"Торпедо" смогло ответить только под занавес встречи. За две с половиной минуты до финальной сирены Владислав Фирстов сократил отставание, но на большее хозяев не хватило.

Следующего соперника "Локомотив" узнает после завершения всех серий первого раунда.