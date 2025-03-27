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Экономика

ГАЗ не смог отсудить у "Ленты" полмиллиона рублей за игрушечную машину

03 апреля 2025 10:04  [75] Экономика
ГАЗ не смог отсудить у Ленты полмиллиона рублей за игрушечную машину

ПАО "ГАЗ" потерпело неудачу в попытке взыскать с торговой сети "Лента" 500 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Поводом для судебного иска стала игрушечная модель машины скорой помощи, которая, по мнению автопроизводителя, копировала внешний вид автомобиля ГАЗ-22171 "Соболь".

Игрушка продавалась на сайте ретейлера. Представители "ГАЗа" сочли, что товар является контрафактным, поскольку предприятие не давало разрешения на использование облика своей продукции. Завод подал в суд, потребовав компенсацию за незаконное использование промышленного дизайна.

Однако в мае 2024 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска. Суд установил, что дизайн игрушки отличается от внешности "Соболя", а само наличие патента на промышленный образец не подтверждает наличие авторских прав на дизайн.

В решении суда указано: "Изображение игрушки на скриншоте не совпадает ни с одним из представленных примеров внешнего вида автомобилей — ни с чертежом, ни с патентом".

Эксперт патентного бюро, к которому обратилась "Лента", отметил, что детали, на которые ссылался истец, являются типичными для большинства минивэнов и не являются уникальными для "Соболя". Более того, эти элементы были заимствованы из более ранних промышленных разработок и не были созданы конструкторами "ГАЗа".

Суд также подчеркнул, что производитель игрушки использовал ранее существовавшие дизайнерские решения, дополнив их оригинальными элементами — формами бампера, окон, корпуса и колес. Таким образом, изделие признано самостоятельным творческим продуктом, не нарушающим права "ГАЗа".

Автозавод попытался оспорить это решение, но 19 марта 2025 года Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы, тем самым подтвердив правомерность позиции "Ленты".

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Теги:
ГАЗ Суд
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