Опубликованы фото с места взрыва в Перевозе

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Появились кадры с места взрыва в административном здании в Перевозе. Фотографиями поделились в региональном управлении МЧС.
Напомним, что вечером 2 апреля в здании на Советском проспекте произошел хлопок газовоздушной смеси. Обошлось без пострадавших, поскольку к тому моменту работники ушли домой.
В МЧС уточнили, что несущие конструкции здания остались невредимы. А вот восьми оконными проемам не поздоровилось.
Причины случившегося выясняют не только сотрудники МЧС, но и прокуратура.
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