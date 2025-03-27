Опубликованы фото с места взрыва в Перевозе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Появились кадры с места взрыва в административном здании в Перевозе. Фотографиями поделились в региональном управлении МЧС.

Напомним, что вечером 2 апреля в здании на Советском проспекте произошел хлопок газовоздушной смеси. Обошлось без пострадавших, поскольку к тому моменту работники ушли домой.

В МЧС уточнили, что несущие конструкции здания остались невредимы. А вот восьми оконными проемам не поздоровилось.

Причины случившегося выясняют не только сотрудники МЧС, но и прокуратура.