Нижегородский аэропорт эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации Происшествия

Нижегородский аэропорт имени Чкалова эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации утром 3 апреля. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным собеседника информагентства, пассажиров и работников аэропорта быстренько эвакуировали. В итоге никакого возгорания не нашли.

Сейчас аэропорт работает штатно. Задержек рейсов в результате случившегося не было.