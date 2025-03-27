Нижегородский аэропорт эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Нижегородский аэропорт имени Чкалова эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации утром 3 апреля. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
По данным собеседника информагентства, пассажиров и работников аэропорта быстренько эвакуировали. В итоге никакого возгорания не нашли.
Сейчас аэропорт работает штатно. Задержек рейсов в результате случившегося не было.
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