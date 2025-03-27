Судебные приставы в Нижегородской области начнут работать быстрее Общество

Служба судебных приставов Нижегородской области внедряет систему электронного документооборота, что позволяет значительно сократить сроки рассмотрения исполнительных производств. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Благодаря налаженному взаимодействию между Федеральной службой судебных приставов и департаментом при Верховном суде РФ, исполнительные документы теперь поступают в территориальные органы ФССП в цифровом формате через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Новая схема позволяет судебному приставу-исполнителю оперативно принимать процессуальные решения. Документы поступают напрямую в службу в течение пяти рабочих дней, минуя бумажные задержки.

Кроме того, процессуальные бумаги направляются в суд и сторонам производства через систему гарантированной электронной доставки. Это снижает вероятность потери или фальсификации документов.

Взыскатели, согласно статьям 130 и 428 Гражданского процессуального кодекса РФ, могут при подаче заявления в суд указать, что желают получить исполнительный документ в электронном виде и направить его на принудительное исполнение без бумажной волокиты.