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Происшествия

Массовое ДТП спровоцировало пробку на Нижневолжской набережной

03 апреля 2025 12:00  [47] Происшествия
пробки

Фото: телеграм-канал "Кстати"

Столкновение трех автомобилей спровоцировало пробку на Нижневолжской набережной днем 3 апреля.

Судя по кадрам с места ДТП, в аварию угодили "Рено Дастер", "Киа Рио" и УАЗ "Патриот". Столкновение произошло на регулируемом перекрестке около Речного вокзала.

Со слов очевидцев, сразу после возникновения ДТП заторы наблюдались в обоих направлениях. Однако, по данным сервиса "Яндекс Карты" на 12:00, дорожная ситуация там более чем нормальная.

О пострадавших информации нет.

Напомним, что накануне, 2 апреля, произошло страшное ДТП перед Борским мостом. В результате один человек погиб, один угодил в больницу. После аварии также наблюдалась гигантская пробка.

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Теги:
ДТП Нижегородский район пробки
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