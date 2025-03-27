Массовое ДТП спровоцировало пробку на Нижневолжской набережной

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Столкновение трех автомобилей спровоцировало пробку на Нижневолжской набережной днем 3 апреля.
Судя по кадрам с места ДТП, в аварию угодили "Рено Дастер", "Киа Рио" и УАЗ "Патриот". Столкновение произошло на регулируемом перекрестке около Речного вокзала.
Со слов очевидцев, сразу после возникновения ДТП заторы наблюдались в обоих направлениях. Однако, по данным сервиса "Яндекс Карты" на 12:00, дорожная ситуация там более чем нормальная.
О пострадавших информации нет.
Напомним, что накануне, 2 апреля, произошло страшное ДТП перед Борским мостом. В результате один человек погиб, один угодил в больницу. После аварии также наблюдалась гигантская пробка.
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