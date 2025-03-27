Массовое ДТП спровоцировало пробку на Нижневолжской набережной Происшествия

Фото: телеграм-канал "Кстати"

Столкновение трех автомобилей спровоцировало пробку на Нижневолжской набережной днем 3 апреля.

Судя по кадрам с места ДТП, в аварию угодили "Рено Дастер", "Киа Рио" и УАЗ "Патриот". Столкновение произошло на регулируемом перекрестке около Речного вокзала.

Со слов очевидцев, сразу после возникновения ДТП заторы наблюдались в обоих направлениях. Однако, по данным сервиса "Яндекс Карты" на 12:00, дорожная ситуация там более чем нормальная.

О пострадавших информации нет.

Напомним, что накануне, 2 апреля, произошло страшное ДТП перед Борским мостом. В результате один человек погиб, один угодил в больницу. После аварии также наблюдалась гигантская пробка.