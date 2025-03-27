Региональное отделение Клуба молодых промышленников открыто в Нижегородской области Экономика

Фото: Сергей Досталев

В Нижегородской области состоялось официальное открытие регионального отделения Клуба молодых промышленников России. Соглашение о его создании подписали председатель межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалев и руководитель регионального отделения Михаил Ермошин в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Торжественное подписание состоялось на итоговом совещании регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства.

«Молодые промышленники - активные и амбициозные люди с интересными идеями. Это те, кто станет будущим нашей промышленности, поэтому мы поддерживаем инициативу по открытию регионального отделения клуба, по формированию нового профессионального сообщества», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соглашение направлено на создание благоприятных условий для роста промышленного потенциала Нижегородской области. Оно предусматривает сотрудничество в сфере экспертной и консультационной поддержки, обмена информацией, организации мероприятий для промышленников, а также содействие межрегиональной кооперации и информационную поддержку деятельности клуба в регионе.

«Девиз Клуба молодых промышленников – «Объединяем лучших для роста промышленного потенциала России». Сегодня эта идея объединения лучших молодых собственников и управленцев производственных предприятий со всей России может стать основой для развития крепких кооперационных связей между регионами. Неформальное общение, обмен собственными производственными практиками, управленческими решениями, технологиями помогут развитию промышленности нашей области и страны в целом», - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Он отметил, что предприятия молодых промышленников активно используют меры государственной поддержки, в том числе те, которые предоставляются на региональном уровне.

Как рассказал председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев, на сегодня в объединении состоят 180 резидентов из 47 субъектов Российской Федерации. Число участников и география сообщества растут. Он подчеркнул роль региональных отделений клуба.

«В регионах, где открыты наши представительства, поддержка молодых промышленников становится системной. Нижегородская область – один из ключевых промышленных центров России и третий по числу участников клуба регион. Здесь деятельные органы исполнительной власти, которые реально поддерживают предприятия. Наша задача – вывести это взаимодействие на максимум, чтобы резиденты эффективно использовали господдержку, налаживали кооперацию с крупными компаниями и коллегами по клубу, организовывали бизнес-миссии, привлекали инвестиции в регион. Сегодня состоялось официальное открытие отделения – нам важно, что это случилось с участием губернатора как залог активного сотрудничества», - отметил Антон Ковалев.

Руководитель регионального отделения клуба в Нижегородской области, генеральный директор ООО «Корона» Михаил Ермошин рассказал, что в состав отделения вошли руководители 17 предприятий, которые являются членами всероссийского Клуба молодых промышленников.

«Они работают в области металлообработки, сельского хозяйства, легкой промышленности, производства строительных материалов, оборудования, машиностроении, химической, автомобильной промышленности. Еще несколько руководителей предприятий уже заявило о намерении присоединиться. Мы приглашаем и других промышленников в наши ряды – выдвигать свои инициативы и идеи», - сказал Михаил Ермошин.

Он подчеркнул, что региональная власть уделяет большое внимание молодым промышленникам: уже состоялось две встречи с министром промышленности, одна из которых – в марте этого года. Открытый диалог с министром позволил обсудить поддержку инновационных проектов и устранение барьеров для бизнеса.

Нижегородское отделение стало девятым официально открытым региональным представительством Клуба молодых промышленников России. Ранее были открыты отделения в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан и Карелии, Краснодарском, Алтайском крае, Санкт-Петербурге.