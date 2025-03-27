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Экономика

Предприятия малого и среднего бизнеса увеличили объем депозитов на 60%

03 апреля 2025 14:08  [110] Экономика
Предприятия малого и среднего бизнеса увеличили объем депозитов на 60%

Фото: Александр Воложанин

Предприятия малого и среднего бизнеса на 60% увеличили объем депозитов в Банке ДОМ.РФ в первом квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. По данным за квартал, портфель размещений МСП в банке составляет более 155 млрд рублей. На этот показатель оказал влияние и рост числа активных клиентов малого и среднего бизнеса, который за год составил 26%.

"Средний размер депозита МСП увеличился почти на 64% относительно 1 квартала прошлого года и вырос с 25 до 41 млн рублей. Банк ДОМ.РФ держит достаточно высокие ставки по депозитам для бизнеса, наряду с упрощением процессов управления средствами это мотивирует клиентов наращивать сбережения в нашем банке", – пояснила вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Наибольшую долю в объеме депозитов демонстрируют МСП в сфере производства (21%), в сфере услуг (20%), в секторе складского хозяйства (9%).

В разрезе регионов по объемам депозитов МСП лидируют такие регионы, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Казань.

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Теги:
Банки Предприниматели
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