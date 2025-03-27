Полиция продолжает "зачистку" пешеходной Покровки от автомобилистов Происшествия

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду продолжают проводить рейды на улице Большая Покровская в рамках профилактической операции "Чистая Покровка".

Очередной выезд инспекторов завершился составлением 16 административных материалов в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения. Все они привлечены к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по пешеходным зонам и тротуарам, где проезд запрещён.

По распоряжению администрации города, автомобили, обслуживающие организации и предприятия, расположенные на Большой Покровской, могут въезжать на улицу и покидать её только в строго установленное время — с 6:00 до 9:00. За пределами этого интервала движение автотранспорта по пешеходной зоне запрещено.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого участника дорожного движения. Водителей просят проявлять уважение к пешеходам и не нарушать установленные ограничения.