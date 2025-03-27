Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 апреля 2025 15:16  [12] Металлурги из Выксы собрали более полумиллиона рублей на помощь детям с аутизмом
03 апреля 2025 14:49  [86] Нижегородская область попала в топ-5 регионов ПФО по уровню зарплат дворников
03 апреля 2025 14:08  [109] Предприятия малого и среднего бизнеса увеличили объем депозитов на 60%
03 апреля 2025 13:26  [109] Евгений Люлин: "Промышленность Нижегородской области растёт вопреки вызовам"
03 апреля 2025 12:18  [174] Распроданность квартир в нижегородских новостройках достигла 40%
03 апреля 2025 12:11  [154] Никитин отметил труд нижегородских промышленников наградами и благодарностями
03 апреля 2025 11:47  [127] 14 образовательных программ доступно нижегородцам для бесплатного переобучения в рамках нацпроекта "Кадры"
03 апреля 2025 11:08  [130] ВТБ стал участником обновленной программы льготного кредитования МСП
03 апреля 2025 10:04  [206] ГАЗ не смог отсудить у "Ленты" полмиллиона рублей за игрушечную машину
03 апреля 2025 09:48  [94] Региональное отделение Клуба молодых промышленников открыто в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область попала в топ-5 регионов ПФО по уровню зарплат дворников

03 апреля 2025 14:49  [86] Экономика
Нижегородская область попала в топ-5 регионов ПФО по уровню зарплат дворников

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в пятёрку регионов Приволжского федерального округа с самыми высокими зарплатами для дворников. Такие данные приводит аналитическая служба онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru.

По информации специалистов, работодатели в регионе готовы платить работникам этой сферы около 30 тысяч рублей в месяц. Это на 3 тысячи рублей больше, чем в среднем ожидают соискатели. Такой же уровень оплаты труда зафиксирован в Удмуртии и Башкортостане.

Лидерами среди регионов ПФО стали Татарстан и Чувашия, где дворникам предлагают 37,5 и 33,7 тысячи рублей соответственно.

В то же время два региона округа оказались в числе аутсайдеров по уровню оплаты труда в данной профессии. Самые низкие зарплаты предлагают в Кировской области — 16,5 тысячи рублей. Ниже среднего по стране также оказалась Ульяновская область, где дворникам готовы платить около 25 тысяч рублей.

В целом по стране, по состоянию на начало апреля, средняя зарплата дворников составила 37,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7,4 тысячи рублей.

Наивысшие доходы в этой сфере зафиксированы в Магаданской области — до 100 тысяч рублей. Однако аналитики подчёркивают, что речь идёт о редких и единичных вакансиях.

Второе место по уровню оплаты заняла Тамбовская область, где предлагают более 80 тысяч рублей — это на 20 тысяч выше ожиданий соискателей. В тройку лидеров также вошла Москва с зарплатой 69,5 тысячи рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (62,5 тысячи), Московская область (59 тысяч), Мурманская и Ленинградская области (55 и 54 тысячи рублей соответственно).

Напомним, что в 2024 году дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области.

Ранее в Нижнем Новгороде выбрали лучшего дворника.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
дворники Зарплата Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph