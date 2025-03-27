Нижегородская область попала в топ-5 регионов ПФО по уровню зарплат дворников Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в пятёрку регионов Приволжского федерального округа с самыми высокими зарплатами для дворников. Такие данные приводит аналитическая служба онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru.

По информации специалистов, работодатели в регионе готовы платить работникам этой сферы около 30 тысяч рублей в месяц. Это на 3 тысячи рублей больше, чем в среднем ожидают соискатели. Такой же уровень оплаты труда зафиксирован в Удмуртии и Башкортостане.

Лидерами среди регионов ПФО стали Татарстан и Чувашия, где дворникам предлагают 37,5 и 33,7 тысячи рублей соответственно.

В то же время два региона округа оказались в числе аутсайдеров по уровню оплаты труда в данной профессии. Самые низкие зарплаты предлагают в Кировской области — 16,5 тысячи рублей. Ниже среднего по стране также оказалась Ульяновская область, где дворникам готовы платить около 25 тысяч рублей.

В целом по стране, по состоянию на начало апреля, средняя зарплата дворников составила 37,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7,4 тысячи рублей.

Наивысшие доходы в этой сфере зафиксированы в Магаданской области — до 100 тысяч рублей. Однако аналитики подчёркивают, что речь идёт о редких и единичных вакансиях.

Второе место по уровню оплаты заняла Тамбовская область, где предлагают более 80 тысяч рублей — это на 20 тысяч выше ожиданий соискателей. В тройку лидеров также вошла Москва с зарплатой 69,5 тысячи рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (62,5 тысячи), Московская область (59 тысяч), Мурманская и Ленинградская области (55 и 54 тысячи рублей соответственно).

Напомним, что в 2024 году дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области.

Ранее в Нижнем Новгороде выбрали лучшего дворника.