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Общество

Власти откроют пункты проката детских вещей для семей с детьми до трех лет

03 апреля 2025 14:35  [111] Общество
Власти откроют пункты проката детских вещей для семей с детьми до трех лет

Фото: Александр Воложанин

Министерство соцполитики Нижегородской области разработало проект приказа о создании пунктов проката предметов первой необходимости для детей до трёх лет. Документ охватывает период с 2025 по 2027 год. С 4 по 10 апреля он проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, уже в 2025 году первые пункты проката планируется открыть на базе центров социального обслуживания в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске и Арзамасе.

В 2026 году такие же пункты появятся в центре соцобслуживания Бора, Кстовского округа и в государственном учреждении "Многопрофильный центр "Семья"". В 2027 году к проекту подключатся детские реабилитационные центры Павловского округа, Сормовского района и центр социальной помощи семье и детям Богородского округа.

В пунктах проката можно будет бесплатно получить в пользование до трёх предметов из утверждённого списка. В перечень вошли 18 наименований, включая детские кроватки, коляски (в том числе для двойняшек), манежи, стульчики для кормления, электрокачели, автокресла и другие вещи, необходимые в первые годы жизни ребёнка.

Право на бесплатное пользование получат граждане России, проживающие или временно находящиеся в Нижегородской области и относящиеся к одной из следующих категорий: женщины, не состоящие в браке; семьи, где один или оба родителя обучаются очно; многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; семьи с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в соответствии с федеральным законом №124; молодые семьи; семьи, где один или оба родителя являются несовершеннолетними; а также семьи участников СВО.

Ранее сообщалось, что нижегородские семьи начали получать новое пособие на детей до 17 лет.

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Теги:
Дети поддержка Социальная сфера
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