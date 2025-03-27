Пьяный водитель катера протаранил яхту и попал под суд в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшем крупный материальный ущерб. Обвинительное заключение утверждено Нижегородской транспортной прокуратурой, дело направлено в суд.

По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, фигурантом стал 43-летний житель Нижнего Новгорода. По версии следствия, в августе 2023 года поздно ночью он управлял катером марки Bayliner в районе метромоста. На борту находился пассажир. При этом мужчина не имел права управления маломерным судном, да к тому же был пьян.

Находясь за рулём катера, он нарушил правила судоходства и при попытке обгона допустил столкновение с парусно-моторным судном. В результате аварии собственнику яхты был причинён ущерб в размере более 3 млн рублей.

В рамках расследования суд наложил арест на имущество обвиняемого, эквивалентное сумме причинённого ущерба.

Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Нижегородского судебного района.