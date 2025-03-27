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Экономика

Нижегородские предприниматели могут обратиться в инвесткомитет для разрешения спорных вопросов

03 апреля 2025 16:38  [55] Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут обратиться в совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области  для разрешения проблемных вопросов с органами исполнительной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями, возникающими в ходе реализации инвестиционных проектов.

На заседаниях рассматриваются предложения для совершенствования бизнес-процессов и улучшения инвестиционного климата в регионе.

«Наша задача — помочь предпринимателям в досудебном порядке разрешить ситуации, мешающие им реализовать проект в Нижегородской области. Это могут быть сложности с техническим присоединением объектов к коммуникациям, вопросы корректной кадастровой оценки, организации транспортной доступности к объектам, формирования земельных участков.  К обсуждению мы подключаем органы госвласти, муниципалитеты, ресурсоснабжающие организации», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Обратиться может любой предприниматель, столкнувшийся с вопросом, который не решается на уровне профильного органа власти, через форму на инвестпортале (https://www.nn-invest.ru/ru/invest-form.) либо письмом на электронную почту минэкономразвития региона (economy@nobl.ru).

«Инвесткомитет играет важную роль в ускорении процессов и разрешении споров для инвесторов. Ярким примером эффективной работы инвесткомитета является случай с крупным производителем сыров. Изначально планировалось, что подключение газа к производственной площадке будет завершено только к концу 2025 года. Однако благодаря активной работе инвесткомитета этот процесс удалось существенно ускорить: подключение газа было осуществлено почти на год раньше запланированного срока», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Еще одно направление деятельности инвесткомитета — присвоение инвестпроектам статуса приоритетных. Подобный статус присваивается при реализации проектов на территории Нижегородской области: в дотационном муниципальном округе (вне зависимости от суммы инвестиций) либо в недотационном округе (при сумме инвестиций более 100 млн рублей). Таким проектам могут быть предоставлены льготы по налогу на имущество организаций, вплоть до освобождения от уплаты налога в региональный бюджет. В 2024 году инвесткомитет присвоил статус приоритетных шести проектам на 9,3 млрд рублей. Это, в частности, проекты по производству молочной продукции, стеклянной посуды, металлоконструкций строительного назначения, подстанционной и линейной арматуры.

Ряд инвесторов, вопросы которых рассматриваются на совете, курирует Корпорация развития Нижегородской области. 

Для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта инвесторы могут подать заявку на инвестпортале региона (https://nn-invest.ru/support/status/) или обратиться в областное минэкономразвития. Условия и процедура присвоения статуса также описаны на инвестпортале Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В 2024 году регион также в очередной раз подтвердил соответствие региональному инвестиционному стандарту. Инвесткомитет является одним из элементов регинвестстандарта.

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Теги:
АСИ Инвестиции Предприниматели
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