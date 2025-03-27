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Экономика

Депутаты выявляют нарушения на нижегородских заправках в ходе рейдов

03 апреля 2025 17:04  [129] Экономика
Депутаты выявляют нарушения на нижегородских заправках в ходе рейдов

Фото: пресс-служба ЗСНО

Представители Законодательного собрания Нижегородской области совместно с экологами вновь приступили к проверкам автозаправок в рамках инициативы "Трасса: общественный экологический контроль".

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, 2 апреля председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов вместе с активистами регионального отделения Всероссийского общества охраны природы провёл первые рейды. Проверке подверглись три автозаправочные станции. На месте специалисты оценили качество топлива и проанализировали состав воздуха с помощью газоанализатора.

Проект "Трасса" действует в регионе с 2016 года. Его запустили после многочисленных обращений граждан, недовольных качеством топлива. С 2021 по 2023 год в рамках инициативы проверили 126 заправок, отобрали свыше 250 образцов бензина и дизеля, провели лабораторные экспертизы и зафиксировали случаи подделки топлива, а также нарушения в документации. По итогам проверок нарушителей привлекали к ответственности.

Как отметил Владислав Атмахов, предыдущая работа дала ощутимый эффект: количество жалоб снизилось, а случаи нарушений стали реже. Однако в последнее время вновь начали поступать сигналы о некачественном горючем — особенно в переходный период между зимним и летним топливом.

"Мы возобновляем проверки и будем строго пресекать любые попытки ввести потребителей в заблуждение", — заявил Атмахов.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется 95-му бензину и дизельному топливу, так как именно эти виды чаще всего подделывают. Один из распространённых способов фальсификации — добавление запрещённых компонентов в 92-й бензин с целью продажи его под видом более дорогого.

"Мы продолжим координировать усилия с депутатами, представителями общественности и контролирующими органами. Наша задача — защитить интересы потребителей и минимизировать вред для окружающей среды", — добавил Владислав Атмахов.

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Теги:
Бензин Законодательное собрание проверки
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