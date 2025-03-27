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Общество

Нижегородские школы отремонтируют по проектам студентов ННГАСУ

03 апреля 2025 17:35  [88] Общество
Три нижегородские школы отремонтируют по проектам студентов ННГАСУ

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Три школы в Нижегородской области пройдут капитальный ремонт по проектам, разработанным студентами Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Речь идет о Сергачской средней школе №6, Воскресенской средней школе и Калининской школе Ветлужского округа.

Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Школа мечты". Молодые архитекторы при создании дизайн-проектов ориентировались на особенности населённых пунктов, а также учли предложения учеников и преподавателей — какими они хотят видеть свои образовательные пространства.

Презентация студенческих разработок прошла 2 апреля на площадке ННГАСУ. В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, представители регионального минобра, ректор вуза Дмитрий Щеголев, а также педагоги, подрядчики и представители муниципалитетов.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, проект "Школа мечты" стартовал в Нижегородской области в сентябре 2023 года. В первую волну вошли три школы: Возрожденская в Княгининском округе, школа №2 в Городце и школа №10 в Арзамасе. В 2024 году к ним добавились ещё три учреждения, для которых были подготовлены новые концепции.

Ольга Петрова отметила, что инициатива реализуется по поручению президента России и уже показывает положительные результаты.

"Очень приятно наблюдать, как создаются современные и удобные школьные пространства. Это заслуга студентов и их наставников, которые с большим вниманием относятся к каждому проекту. В такие школы детям хочется возвращаться, чтобы учиться и развиваться", — сказала она.

Заместитель губернатора Андрей Чечерин подчеркнул, что проект важен как для школьников, так и для самих студентов.

"Для детей — это возможность увидеть, как их идеи становятся реальностью. А для студентов — первый важный опыт в профессии, первые реализованные решения. Это вдохновляет и помогает поверить в свои силы. Благодарю всех, кто поддерживает проект — от министерств до Общественной палаты", — отметил он.

По словам заместителя министра образования и науки области Любови Широковой, работа над проектами велась около полугода. Обсуждение шло активно, а к каждому решению подходили взвешенно и профессионально.

"Проекты студентов ННГАСУ — это яркий пример сочетания креативности и практического подхода. В процессе обсуждений учитывались мнения всех сторон. Проект "Школа мечты" стал настоящей площадкой для обмена идеями между студентами, школьниками, педагогами и родителями", — подчеркнула она.

Студент 4 курса ННГАСУ Максим Зыкин рассказал о разработанном им и его командой проекте для Воскресенской школы, где учатся почти 360 детей.

"Главная идея — создание современной и комфортной учительской. Мы знаем, что преподаватели часто работают в классах, поэтому предложили использовать учительскую как зону отдыха с удобной мебелью. Также мы переработали идею школьных раздевалок — предложили установить именные шкафчики для каждого ученика", — поделился он.

Презентация проектов прошла в рамках первого регионального форума "Строитель будущего", посвящённого профориентации в строительной отрасли. Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев отметил, что участие студентов в проекте приносит практическую пользу.

"Я рад, что наши студенты активно участвуют в создании нового облика школ. Важно, чтобы они видели: их идеи реализуются. Надеюсь, проект будет развиваться и привлечёт специалистов из смежных областей — инженерии, инфраструктуры и других", — сказал он.

В 2024/2025 учебном году проект "Школа мечты" охватил 41 регион страны. Более 1 200 студентов из 80 вузов и колледжей под руководством преподавателей и отраслевых экспертов разработали дизайн-проекты для 140 школ и одного детского сада, включённых в программу капитального ремонта.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, уже в мае начнётся работа над новыми объектами. Это школа №48 и школа №123 в Нижнем Новгороде, а также Нижегородский радиотехнический колледж и Нижегородский авиационный технический колледж.

Модернизация образовательной среды входит в число приоритетов нового национального проекта "Молодёжь и дети", который реализуется по поручению президента России. Он объединяет задачи, ранее поставленные в рамках нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты".

В структуре нового нацпроекта девять федеральных программ, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Всё лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

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Теги:
Нацпроект ННГАСУ Школы
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