Вирусолог Аграновский оценил высказывание главы ВОЗ о вероятной пандемии Общество

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможной новой пандемии в любой момент и призвал государства по всему миру готовиться к этой угрозе заранее и активно участвовать в процессе подписания соглашения о пандемии.

Он подчеркнул, что страны, которые действуют разрозненно, не смогут обеспечить глобальную безопасность в области здравоохранения. Для этого необходимы скоординированные усилия и единый подход к общим угрозам.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, д.б.н. Алексей Аграновский прокомментировал телеканалу "360" этот мрачный прогноз.

По его словам, на данный момент конкретных угроз не существует, но важно сохранять бдительность и следить за развитием ситуации.

Биолог подчеркнул, что следующая пандемия может произойти как через 20 лет, так и завтра, и человечество действительно должно быть готово к такому развитию событий. Однако он считает, что основная задача руководства ВОЗ — поддерживать впечатление необходимости организации. Это, по его мнению, характерно для любой бюрократической структуры.

Алексей Аграновский добавил, что заявление Гебрейесуса не содержит ничего панического или необдуманного, но и не предлагает ничего существенного. Российский учёный полагает, что глава ВОЗ пытается привлечь внимание к своей организации, делая при этом тривиальные заявления. Российский эксперт призвал трезво оценивать ситуацию и, возможно, не делать таких заявлений в будущем.