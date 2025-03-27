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Общество

Дефицит препаратов от рассеянного склероза зафиксирован в некоторых регионах РФ

03 апреля 2025 17:42  [66] Общество

В ряде регионов России прекратили выдачу препаратов для лечения рассеянного склероза, содержащих глатирамера ацетат. В результате 11 тысяч человек остались без необходимого лечения. Об этом сообщает телеканал "360".

Рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоиммунное заболевание ЦНС, чаще встречающееся у молодых людей (16-36 лет), особенно у женщин (82%). Если раньше инвалидизация наступала через 3-4 года, а продолжительность жизни не превышала 10 лет, то современные методы лечения позволяют замедлить прогрессирование, предотвратить преждевременную смерть и приблизить качество жизни к среднему уровню.

Симптомы РС включают двигательные нарушения, параличи, проблемы со зрением, расстройства работы органов таза и психологические изменения, вызванные повреждением нервных клеток. Лечение подбирается индивидуально, и замена препаратов без медицинских показаний недопустима.

Но в некоторых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Красноярский край, возникли проблемы с обеспечением лекарствами из-за недостаточного участия фармкомпаний в тендерах.

Доктор медицинских наук Ян Власов, член Совета по правам человека при президенте России, считает, что в таких случаях вопросы к региональным министерствам здравоохранения должны задавать федеральные органы власти.

"Но их задать должен федеральный Минздрав, а не общественные организации. Это вопрос к губернатору региона, насколько у него там управляемая ситуация, что он там делает вообще? Если у него люди, которые хронически больные из года в год всё получают, вдруг перестают получать — это большой вопрос", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с 2025 года постановление "второй лишний" будет распространяться на неотечественные препараты: такие товары будут отклоняться на торгах, независимо от своей цены, если при закупке поступит хотя бы одна заявка от российских производителей. По мнению Власова, это может привести к дефициту лекарств, и фармкомпании будут манипулировать рынком.

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Теги:
Дефицит Медикаменты Медицина и здоровье
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