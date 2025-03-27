По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
03 апреля 2025 18:16  [41] Глеб Никитин принял участие в первом заседании комиссии Госсовета РФ по поддержке ветеранов СВО
03 апреля 2025 15:23  [138] Евгений Семенов: "Новый федеральный закон поставил точку в конфликтной ситуации вокруг МСУ"
03 апреля 2025 15:05  [166] Нижний Новгород принимает Всероссийский форум "Малая Родина – Сила России"
02 апреля 2025 17:17  [292] "Единая Россия" провела Совет первичных отделений партии
02 апреля 2025 12:41  [434] Нижегородское министерство кадров временно возглавила Елена Амосова
02 апреля 2025 11:36  [479] Владислав Атмахов: "Оптоволокно, оставшееся после дронов - новая экологическая проблема"
02 апреля 2025 10:46  [321] Глеб Никитин: "Форум регионов России и Беларуси — ключевая платформа для развития сотрудничества"
01 апреля 2025 16:46  [498] Лебедева может уйти с поста нижегородского министра кадровой политики
01 апреля 2025 14:15  [329] Порядок выдачи ордеров на земляные работы предложили упростить в Нижнем Новгороде
30 марта 2025 10:30  [764] Евгений Люлин поздравил Дзержинск с 95-летием
Политика

Глеб Никитин принял участие в первом заседании комиссии Госсовета РФ по поддержке ветеранов СВО

03 апреля 2025 18:16  [41] Политика

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в первом заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов семей.

«Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей – должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. И к этому должны быть готовы все: федеральные и региональные органы власти, социальные и спортивные организации, общество, бизнес», - обратился помощник президента, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин к членам комиссии.

Он отметил, что необходимо обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объём мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки. 

«Подчеркиваю, что комиссия создана не только на период СВО. Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно. Забота о тех, кто встал на защиту Родины, и их семьях должна постоянно быть в центре внимания государства. Мы должны помочь нашим героям найти достойное их мужества, доблести и патриотизма место в мирной жизни. Чтобы они чувствовали, что их подвиг не забыт, что их по-настоящему ценят и уважают», - сказал Алексей Дюмин.

Напомним, комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей – была создана по Указу Президента Владимира Путина 10 марта 2025 года. Цель ее работы – усиление координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, фонда «Защитники Отечества» и иных организаций. 

«Мы в Нижегородской области системно решаем все задачи, связанные с потребностями наших бойцов и их близких. Люди, которые сейчас защищают Родину, и те, кто вернулся с фронта и хочет быть полезным для региона в мирной жизни, получают всестороннюю поддержку с нашей стороны. Особое внимание уделяем вопросам адаптации ветеранов СВО, их реабилитации. Механизмы социальной поддержки участников СВО и их близких, работа координационного центра на базе Дома народного единства, совместные проекты помощи бойцам в партнерстве с нижегородским филиалом фонда «Защитники Отечества», деятельность волонтерского корпуса, программа «Герои. Нижегородская область» - эти и другие инициативы позволяют нашим доблестным бойцам и их родным чувствовать себя нужными, осознавать, что о них заботятся. Это действительно вопрос государственного уровня, что подтверждает создание специальной комиссии Госсовета. Но все мы – и представители власти, и общественники, и обычные жители – каждый день можем проявлять неравнодушие, принимать важные решения, совершать поступки, которые помогут нашим воинам», - сказал Глеб Никитин, комментируя заседание комиссии Госсовета. 

Напомним, в Нижегородской области действует механизм заключения военных социальных контрактов. Государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph