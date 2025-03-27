Глеб Никитин принял участие в первом заседании комиссии Госсовета РФ по поддержке ветеранов СВО Политика

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в первом заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов семей.

«Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей – должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. И к этому должны быть готовы все: федеральные и региональные органы власти, социальные и спортивные организации, общество, бизнес», - обратился помощник президента, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин к членам комиссии.

Он отметил, что необходимо обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объём мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки.

«Подчеркиваю, что комиссия создана не только на период СВО. Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно. Забота о тех, кто встал на защиту Родины, и их семьях должна постоянно быть в центре внимания государства. Мы должны помочь нашим героям найти достойное их мужества, доблести и патриотизма место в мирной жизни. Чтобы они чувствовали, что их подвиг не забыт, что их по-настоящему ценят и уважают», - сказал Алексей Дюмин.

Напомним, комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей – была создана по Указу Президента Владимира Путина 10 марта 2025 года. Цель ее работы – усиление координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, фонда «Защитники Отечества» и иных организаций.

«Мы в Нижегородской области системно решаем все задачи, связанные с потребностями наших бойцов и их близких. Люди, которые сейчас защищают Родину, и те, кто вернулся с фронта и хочет быть полезным для региона в мирной жизни, получают всестороннюю поддержку с нашей стороны. Особое внимание уделяем вопросам адаптации ветеранов СВО, их реабилитации. Механизмы социальной поддержки участников СВО и их близких, работа координационного центра на базе Дома народного единства, совместные проекты помощи бойцам в партнерстве с нижегородским филиалом фонда «Защитники Отечества», деятельность волонтерского корпуса, программа «Герои. Нижегородская область» - эти и другие инициативы позволяют нашим доблестным бойцам и их родным чувствовать себя нужными, осознавать, что о них заботятся. Это действительно вопрос государственного уровня, что подтверждает создание специальной комиссии Госсовета. Но все мы – и представители власти, и общественники, и обычные жители – каждый день можем проявлять неравнодушие, принимать важные решения, совершать поступки, которые помогут нашим воинам», - сказал Глеб Никитин, комментируя заседание комиссии Госсовета.

Напомним, в Нижегородской области действует механизм заключения военных социальных контрактов. Государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.