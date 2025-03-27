Главе нижегородской УК грозит до 6 лет за мошенничество с оплатой капремонта Происшествия

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде выявили схему обмана жителей многоквартирного дома при начислении платы за капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе региональном управлении МВД.

Нарушения были зафиксированы в одном из домов, расположенных в Университетском переулке. По данным следствия, в платежных документах необоснованно появилась строка с начислением взносов на капремонт, что позволило незаконно собирать деньги с собственников квартир.

Как установили полицейские, поступающие средства впоследствии переводились на счета организаций с признаками фиктивности. В результате было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении одного из руководителей компании, причастной к хищению.

Фигурантом дела стал 41-летний мужчина, которому теперь грозит до шести лет лишения свободы.