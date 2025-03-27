Завод "Сокол" в Нижнем Новгороде готовится к сборке самолета МС-21 Экономика

Фото: НАЗ "Сокол"/ VK

На Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" продолжается подготовка к участию в кооперации по производству отечественного самолёта МС-21. Информация об этом появилась в группе завода во "ВКонтакте".

В феврале 2025 года на предприятии начались работы по установке первого в стране автоматизированного комплекса клепки. Это оборудование предназначено для повышения точности, скорости и стабильности при выполнении клепальных операций.

Для обеспечения корректной установки нового комплекса служба главного инженера провела капитальный ремонт участка в агрегатно-сборочном цехе. В рамках подготовки также был заложен специальный фундамент, обеспечивающий надёжную и долговечную работу оборудования.

В настоящий момент специалисты ведут монтаж трековой системы — ключевого узла автомата. Эта система отвечает за точное перемещение оборудования вдоль линии сборки, что особенно важно при работе с крупными элементами конструкции самолёта.

Главная задача внедряемой технологии — заменить ручной труд автоматизированными процессами, снизить влияние человеческого фактора и обеспечить стабильное качество соединений. Новое оборудование гарантирует высокую повторяемость операций и равномерное распределение нагрузки по всей длине клепального шва. Это позволяет строго выдерживать технологические параметры в пределах допуска.

Кроме того, использование отечественного автомата снижает зависимость от импортных решений и позволяет сократить производственные издержки. Это повысит конкурентоспособность продукции завода на рынке.

Завершить монтаж комплекса планируется к концу ноября 2025 года. После этого специалисты приступят к пуско-наладочным работам и обучению персонала.