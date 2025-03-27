Нижегородская область запускает создание института общественного экоконтроля Общество

Фото: министерство экологии Нижегородской области

Власти Нижегородской области намерены сформировать институт общественного экологического контроля. Об этом сообщил глава регионального Минэкологии Владимир Тужилин по итогам рабочей поездки в Москву, где он обсудил подготовку общественных инспекторов с руководителем экологического движения "Зеленый патруль" Андреем Нагибиным.

По словам Нагибина, необходимость активного участия граждан в защите природы обсуждалась ранее на всероссийском форуме "Экосистема" и получила широкую поддержку. Он отметил, что усиление экологического надзора — это неотложная задача, требующая объединения усилий государства и общества.

"Сегодня никто не должен оставаться в стороне от вопросов охраны окружающей среды. Мы заинтересованы в развитии системы общественного контроля в Нижегородской области и хотим придать этой работе новый импульс", — подчеркнул Нагибин.

Создание института предполагает расширение экологического мониторинга, оперативное выявление нарушений и совместное с жителями решение экологических проблем. Это, в свою очередь, должно способствовать росту экологической ответственности и культуры, что соответствует целям нацпроекта "Экологическое благополучие".

Министр экологии Владимир Тужилин отметил, что в регионе уже есть большое число инициативных граждан, готовых участвовать в охране природы. Он подчеркнул, что именно местные жители часто первыми замечают экологические нарушения, поэтому их участие в мониторинге особенно важно.

"Общественные инспекторы смогут оперативно выявлять проблемы на местах. Это позволит нам быстрее реагировать на нарушения и предотвращать ущерб окружающей среде", — заявил Тужилин.

Напомним, что с 2025 года в России реализуется нацпроект "Экологическое благополучие", направленный на улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни. Он включает шесть федеральных направлений: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".